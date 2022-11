Perugia, pronta una nuova cordata per il mercato coperto: quella vecchia getta la spugna

Alessandro Antonini 28 novembre 2022 a

La casa del cioccolato al mercato coperto. Un progetto aperto, condiviso e da condividere. Dovrebbe esserne interprete una nuova cordata, fatta di alcuni imprenditori della prima (Ats Leonardi, Farchioni, Baccarelli) e ulteriori soggetti. Tra i protagonisti dovrebbero profilarsi anche alcune associazioni, tra cui Federalberghi e Confcommercio Perugia: ancora è tutto fluido, il piano è in via di definizione, ma il concetto c’è. E lo spiega il presidente di Federalberghi Simone Fittuccia. “Fare un doppione dell’offerta merceologica che già c’è in centro storico non funziona, lo si è visto anche con la precedente esperienza, e nuocerebbe a tutti. Il mercato coperto deve essere un nuovo grande attrattore turistico. Perugia ha due eccellenze: jazz e cioccolato. Posto che la casa della musica è già stata prevista alla Turrenetta, al mercato coperto dovrà approdare il cioccolato, storia e identità della città. Stiamo lavorando a un progetto aperto e condiviso”. Intanto la prima società di scopo costituita per la gestione del progetto, la Nuovo mercato coperto spa, ha approvato il bilancio sociale (risultato negativo di 159.367 euro) e annunciando di voler gettare la spugna.

“Al momento - è scritto nell’atto - non esiste in questo mutato quadro economico una ragionevole possibilità di proseguire con il progetto presentato nell'ormai lontano 2019. Ciò è tanto più vero anche alla luce dei riscontri degli istituti finanziari coinvolti che ad oggi, considerati i maggiori investimenti necessari e l'oggettiva impossibilità di poter procedere con l'aumento delle tariffe a carico dei conduttori stante il momento storico profondamente sfavorevole, hanno determinato in 15 anni il nuovo requisito affinché il rimborso del debito sia sostenibile. Stante quanto sopra il cda ritiene che ragionevolmente e salvo nuovi sviluppi al momento non ipotizzabili sia venuta meno la possibilità di raggiungere lo scopo sociale e pertanto ritiene corretto redigere il presente bilancio non in continuità e di procedere conseguentemente all'adozione dei conseguenti principi contabili che impongono prudenzialmente di svalutare tutte quelle poste dell'attivo che non potranno in futuro concorrere alla formazione di ricavi”.

Soci di minoranza come Andrea Fora, attuale consigliere regionale eletto nel 2019 ed entrato nel 2017 come rappresentante di Fondamenti impresa sociale srl, starebbero già vendendo le rispettive quote. Tornando a Fora, è certo che non farà parte della nuova compagine. Intanto il Comune ha definito il nuovo bando che allunga a 30 anni la concessione, aumenta il canone annuo a 220 mila euro e stima in due milioni la cifra che serve per completare i lavori. Tutti elementi su cui la nuova cordata dovrà strutturare il progetto di gestione. C’è chi parla di un possibile coinvolgimento del patron di Eurochocolate, Eugenio Guarducci. Lui risponde con l’immancabile gioco di parole: è una “cake news”. Ricordando che la strada che aveva indicato era quella della Fondazione con presa in carico degli oneri da parte del Comune. Nondimeno era sua l’idea della casa del cioccolato. Ma sul Mercato coperto Guarducci, come da tradizione, non scopre le carte se non all’ultimo, per “vedere”. Ergo bisognerà attendere la pubblicazione del bando.

