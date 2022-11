Non è l'Arena stasera domenica 27 novembre su La7. Ospiti e anticipazioni

27 novembre 2022 a

Non è l'Arena stasera in tv domenica 27 novembre su La7. Massimo Giletti come al solito mette al centro del programma l'attualità, con particolare attenzione alla politica, alla cronaca, all'economia e al costume. Possibile un cambio di scaletta in considerazione della tragedia di Ischia. Non poteva essere tra gli argomenti del programma annunciati, ma alla luce di quanto è accaduto non è escluso che Non è l'Arena affronti il tema. L'ospite del faccia a faccia sarà Nichi Vendola. Già presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015, ormai sembra essere fuori dalla politica. Prova dunque ad analizzare la situazione attuale, ovviamente entrando nei particolari dell'attività del governo guidato da Giorgia Meloni. Non sarà il solo a parlare di politica. Annunciata la presenza di Maria Padro, Giovanni Donzelli, Francesco Storace, Peter Gomez e Gianfranco Cartisano. Ma nella puntata di stasera si parlerà anche del caso politico di Aboubakar Soumahoro. Eletto da poco parlamentare, e al centro di brucianti polemiche, per i casi delle cooperative Karibu e Consorzio, finite sotto indagine dopo numerose denunce di maltrattamenti e mancati pagamenti. Le società sono gestite dalla suocera e dalla moglie.

