Zona Bianca, stasera in tv domenica 27 novembre su rete 4. Anticipazioni

Su Rete 4 stasera 27 novembre, appuntamento con Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Inizio alle 21.20 per la trasmissione che si occupa di attualità, in particolare politica, economia, costuma e cronaca. Stasera al centro della puntata il disastro di Ischia e l'abolizione del Reddito di cittadinanza. Ospite della puntata il ministro Daniela Santanché. Saranno analizzate le conseguenze della violenta frana che ha ferito drammaticamente l'isola campana provocando morti e dispersi. In relazione al Rdc, invece, analisi sull'operato delle agenzie interinali.

