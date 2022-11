Arrone, Nino Buttitta da Bagheria ad Assisi con carretto e cavallo: sosta in Valnerina

Simona Maggi 27 novembre 2022 a

Nino Buttitta è arrivato da Bagheria di Palermo con il suo carretto siciliano e il suo cavallo per un pellegrinaggio che lo porterà fino ad Assisi.

Nella giornata di sabato 26 novembre 2022 ha fatto sosta ad Arrone, in provincia di Terni, sulla Valnerina, ed è stato ospitato dalla scuderia due F, di Francesco Marini e Francesco Rossetti, in località Colle Alvano.

Buttitta ha iniziato il suo viaggio il 4 ottobre 2022. “Fino ad oggi (sabato 26 novembre ndr) ho percorso 1300 chilometri – spiega Nino Buttitta – e me ne mancano ancora una settantina per arrivare fino ad Assisi. Il mio viaggio vuole essere un ringraziamento proprio a San Francesco perché i cavalli mi sono stati di aiuto nel lungo periodo del lockdown". ù

"In quel periodo - prosegue - ho scoperto l'importanza dello stare a contatto con la natura e dei cavalli. E da lì è iniziato l'amore per questi animali e deciso di fare un pellegrinaggio fino ad Assisi per ringraziare il santo in quanto, essendo un ristoratore ed avendo una trattoria, la mia attività è riuscita a superare il periodo restando aperta”.

Di fatto Buttitta con il suo compagno di viaggio e il carretto siciliano sono ormai vicini alla meta. Domenica 27 novembre 2022 ripartirà da Arrone. “In questo viaggio – conclude Buttitta – lo avrei voluto condividere con mia figlia, ma non è stato possibile perché non poteva certo perdere due mesi di scuola. Ora spero di riabbracciarla presto”.

Il viaggio di ritorno da Assisi a Bagheria sarà con un mezzo che caricherà anche il carretto e il cavallo.

