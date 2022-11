Umbria: Spoleto, lezione dello chef Antonio Ciotola all'Alberghiero

27 novembre 2022 a

Lunedì 28 novembre alle 9 appuntamento speciale all’Istituto Alberghiero De Carolis di Spoleto. Si tratta dello show cooking dello chef Antonio Ciotola. Lo chef che nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti terrà una lezione magistrale per gli studenti. Il De Carolis ospita regolarmente esperti esterni per arricchire l’offerta formativa, Ciotola, però, è uno chef unico in quanto non vedente.

Questa condizione non è mai stata di ostacolo per la sua carriera, con apparizioni televisive sulle reti nazionali e la pubblicazione del libro “Il buio in padella”, che narra del suo percorso. L’incontro tra gli studenti e Ciotola è una tappa del progetto “Cibo e pensiero nell’arte del Novecento”. I partecipanti vivranno un’ esperienza unica: un corso di cucina sensoriale ad occhi bendati.

La lezione, che Ciotola darà agli allievi cuochi ed agli alunni delle altre sezioni, sarà nel dimostrare che si possono superare difficoltà anche grandissime e, nonostante queste, raggiungere alti traguardi. Un approccio legato allo studio della psicologia umana, che, fanno sapere dalla scuola, viene coltivato con grande attenzione sia nella materia Scienze della comunicazione, che in varie attività progettuali complementari, sia e infine con lo sportello di ascolto.



