Nuova rotatoria al buio, incidenti e polemiche

Avviati i lavori nel corso dell’estate, la nuova rotatoria sulla strada statale 71, in località Poderaccio Basso nel comune di Paciano, sta suscitando più di una polemica per alcune criticità non ancora risolte. Ciò che più fa discutere è, senz’altro, la mancanza di illuminazione, problema che secondo molti è anche la principale causa di vari incidenti che vi si sono verificati nelle ultime settimane, soprattutto durante le ore notturne.

Paradossale se si pensa che tra gli scopi della struttura vi è anche quello di garantire maggiore sicurezza stradale. In effetti, nella nuova rotatoria allo svincolo di Paciano, nei pressi della frazione pievese di Moiano, sono da tempo stati installati i pali dell’illuminazione, che però non sono ancora stati dotati di lampade.

Al contempo, poi, le segnalazioni luminose del cantiere sono state rimosse, mentre i cordoli in catrame nero non aiutano a distinguere i bordi della carreggiata. Il tutto in un’area di campagna che di notte risulta al buio. La rotatoria, il cui costo di realizzazione si aggira sui 650 mila euro, sorge inoltre su un lungo e largo rettilineo e viaggiando sovrappensiero, magari anche a velocità elevate, può perciò capitare di non notare la nuova struttura e andarvi a sbattere contro. Almeno per ora, non sembra si siano registrati feriti, ma in un episodio un’auto è volata nei terreni sottostanti, rovesciandosi. “Il problema della sicurezza è reale e grave, e numerose segnalazioni sono giunte anche a noi – commenta il sindaco di Paciano, Riccardo Bardelli – Stiamo già chiedendo un nuovo incontro con Anas per sollecitare finalmente il completamento dei lavori, almeno con l’installazione delle luci e dei guard rail”. Amara ilarità o stupore hanno poi suscitato alcuni cartelli stradali che vi sono stati apposti: il cartello che indica la direzione verso Castiglione del Lago contiene la dicitura errata “Castiglion” (presente tra l’altro anche alla relativa uscita del raccordo Perugia-Bettolle e alla stazione ferroviaria cittadina), mentre nel cartello indicante la direzione verso Chiusi vi è riportato che la distanza con la città è di 19 chilometri, mentre in realtà si aggira sui 10 chilometri.

