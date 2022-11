San Gemini, fusione fra 3 aziende. In aumento i posti di lavoro

27 novembre 2022 a

L'Algeco di San Gemini (nella foto) ha stipulato l’atto di fusione per incorporazione delle società Tecnifor di San Gemini e Locabox Costruzioni Modulari di Trivolzio, in provincia di Pavia. Dall’acquisizione - si apprende da Confindustria Umbria - si è avuto un incremento del personale pari al 20% e le risorse impiegate in totale sono passate da 60 a 234 unità. La società sangeminese diventa azienda leader nella vendita e noleggio di container, spazi modulari e moduli prefabbricati. L’obiettivo è di soddisfare sempre più le esigenze di spazi modulari nei diversi settori: edilizia e infrastrutture, istruzione, pubblica amministrazione, salute e servizi, eventi.

La fusione avrà efficacia giuridica a partire da giovedì primo dicembre, ed è in continuità con il processo di acquisizione iniziato un anno e mezzo fa, del quale rappresenta a tutti gli effetti lo sviluppo. L’operazione ha come obiettivo la finalizzazione di un già avviato processo di integrazione volto allo sviluppo di sinergie, in particolare nell’area commerciale, nonché alla semplificazione dei processi con benefici in termini di maggiore efficienza ed efficacia e quindi di accrescimento della competitività aziendale. Le società incorporate, operanti nello stesso settore, vantano un portfolio clienti nutrito e una forte presenza sul territorio nazionale. Questo renderà possibile una maggiore capillarità, l’opportunità di seguire il cliente più da vicino e di affrontare nuove sfide, volgendo lo sguardo anche ai mercati mondiali.

“Siamo orgogliosi di presentarvi questa nuova realtà – ha affermato Vito Amati, ceo & managing director di Algeco Spa – che ci rende a tutti gli effetti azienda leader nella vendita e noleggio di container, spazi modulari e moduli prefabbricati. Un percorso che abbiamo avviato già da alcuni anni e che ora ci permetterà di poter contare su una nuova dimensione aziendale, non soltanto nei numeri, ma anche nelle competenze e nelle prospettive di sviluppo anche sui mercati internazionali”.

