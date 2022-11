Spoleto, trovato morto sulla rampa del garage della caserma

25 novembre 2022 a

E' stato trovato privo di vita un giovane venerdì mattina 25 novembre sulla rampa del garage della caserma della guardia di finanza di Spoleto in via Cerquiglia. Ad accorgersi del morto gli uomini delle fiamme gialle che uscivano per il turno. La vittima è uno dei pazienti di una struttura che accoglie disabili, ospitata nei locali dello stesso palazzo dove si trova la caserma della finanza. La primissima ipotesi è che la vittima sia caduta dalla finestra. Sul posto stanno operando gli uomini della scientifica, medico legale ed è atteso il pm.

IN AGGIORNAMENTO

