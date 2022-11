Perugia, blitz della polizia in appartamento, trovati involucri con la cocaina. Arrestato

24 novembre 2022 a

Un tunisino di 31 anni è stato arrestato dalla polizia nell'ambito di un servizio contro lo spaccio di stupefacenti. Nella mattinata di mercoledì gli agenti della squadra mobile della questura di Perugia sono intervenuti all’interno di un’abitazione della periferia di Perugia dove hanno trovato alcune dosi di cocaina.

Gli investigatori, giunti presso l’indirizzo del 31enne di primo mattino, avevano provato a bussare alla porta dell’abitazione senza però ricevere risposta.

Dopo aver sentito alcuni rumori provenire dall’appartamento, gli operatori sono riusciti ad accedere all’interno dove hanno trovato il cittadino straniero in evidente stato di agitazione.

Una volta spiegato al 31enne i motivi dalla loro presenza, i poliziotti hanno perquisito l'appartamento e trovato – all’interno di una scatola riposta su un comodino della camera da letto - 5 involucri di cellophane termosaldati contenenti quella che, dai successivi rilievi della polizia scientifica, è risultata essere cocaina.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di rilevare che il 31enne, lo scorso 13 marzo, era stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Per questi motivi, gli agenti hanno accompagnato il ragazzo presso gli uffici della questura di Perugia per le attività di rito, al termine delle quali è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Su disposizione del pubblico ministero il giovane è stato poi messo a disposizione e dell’autorità giudiziaria, in attesa del procedimento per direttissima. La droga, invece, è stata sottoposta a sequestro.

