Covid in Umbria, ricoveri stabili, ma casi in calo. Dall'inizio della pandemia 2.250 morti

Quale è la situazione Covid in Umbria? Sul fronte dei ricoveri può essere considerata stabile. I pazienti nelle strutture sanitarie (ad oggi giovedì 24 novembre) sono 210, lieve diminuzione (-0.4%) rispetto alla settimana precedente. Tre i posti letto occupati nelle terapie intensive (+16.7%). I dati sono a cura della Regione, rilanciati dall'Agenzia Ansa. Diminuiscono gli attualmente positivi. Ad oggi sono 4.412, il 4.3% in meno. Le vittime nel complesso sono arrivate a quota 2.250, facendo registrare un incremento dello 0.3% durante l'ultima settimana. Registrando un andamento invariato per il numero dei tamponi effettuati, il tasso di positività dei test è in calo: 18.2% contro il 20.9%.

