Umbria: Spoleto, Andrea Patassa astronauta dell'Esa

E’ Andrea Patassa, 31 anni di Spoleto, uno dei due italiani che fanno parte del gruppo degli astronauti scelti dall’Agenzia spaziale europea (Esa). Insieme a Anthea Comellini, trentenne di Chiari (Provincia di Brescia), Patassa è, per ora, nella lista delle riserve, si tratta di candidati che hanno superato tutti i passaggi della selezione ma non vengono reclutati nell’immediato.

La presentazione si è tenuta il 23 novembre a Parigi durante la Conferenza ministeriale, in tutto sono 17 gli astronauti, 8 donne e 9 uomini, selezionati fra oltre 22.500 candidati negli stati membri. Patassa, capitano dell’Aeronautica militare, si è laureato in Scienze Aeronautiche all’Università degli Studi di Napoli Federico II e nel 2022 è diventato test pilot alla Edwards Air Force Base in California.

“E’ certamente l’emozione più grande che ho provato nella mia vita” ha dichiarato subito dopo la presentazione alla stampa. Un sogno, quello di diventare astronauta, che aveva sin da bambino e che ora potrà realizzare. Nato e cresciuto a Spoleto si è diplomato al liceo scientifico Alessandro Volta. Il gruppo dei 17 astronauti si affiancherà a quelli già in servizio nell’ Esa che vede tra i componenti gli italiani, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e Roberto Vittori. Quest’ultimo viterbese classe 1964, è umbro di adozione, per lungo tempo ha infatti vissuto con moglie e figlio a Città di Castello.

