Terni, sequestrati giocattoli pericolosi e cover contraffatte

23 novembre 2022 a

a

a

Centoquarantotto giocattoli destinati ai più piccoli e numerose cover contraffatte sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) di Terni e dagli agenti e ufficiali della polizia locale di Terni a diversi commercianti che esponevano la merce al pubblico per la vendita. Le confezioni in cui erano riposti i giocattoli non presentavano le indicazioni del produttore o dell’importatore stabilito nell’Unione europea circa la presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo o all’ambiente; inoltre non erano riportate le istruzioni, prescrizioni e destinazioni d’uso in lingua italiana. Violazioni principalmente al codice di consumo in materia di sicurezza dei prodotti e di marcatura Ce, in alcuni casi totalmente assente.

La Guardia di Finanza sequestra 1,5 milioni di giocattoli contraffatti



Le operazioni di controllo si sono svolte anche in occasione della recente fiera di San Matteo svoltasi a Terni lo scorso 2 ottobre, durante la quale è stato posto sotto sequestro un considerevole numero di cover di cellulari che riproducevano marchi registrati, oggetto di istanza di tutela doganale. Grazie alle banche dati in possesso di Adm e agli accertamenti tecnici svolti dai funzionari Adm di Terni, le cover dei cellulari che presentavano noti marchi registrati sono poi risultate contraffatte. I contravventori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni. Il mancato rispetto delle norme in tema di consumo ha comportato a ciascun contravventore una sanzione amministrativa che può arrivare fino a un massimo di 10 mila euro.

Video su questo argomento Pescara, la Gdf sequestra un milione di giocattoli non conformi



L’attività si inquadra nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto nello scorso mese di aprile dalla direzione territoriale Adm per la Toscana e l’Umbria e dal Comune di Terni, che prevede azioni congiunte della polizia locale in sinergia con il personale dell’ufficio delle dogane di Terni in materia di vigilanza del mercato, lotta alla contraffazione, tutela del made in Italy e della salute del consumatore. Sono già cinque i protocolli siglati in Umbria con le amministrazioni comunali di Perugia, Spoleto, Terni, Città di Castello e Foligno.

La sinergia avviata sarà utile anche in futuro per far emergere quei fenomeni di contraffazione che danneggiano in primis le attività commerciali del territorio.

Video su questo argomento Roma, maxi sequestro tra giocattoli e prodotti hi-tech non sicuri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.