Gualdo Tadino, arrestato latitante mentre passeggia in piazza

23 novembre 2022 a

a

a

Scatta l'arresto del latitante nel centro storico di Gualdo Tadino. Alle prime luci dell’alba i carabinieri della stazione di Gualdo Tadino, comandati dal Luogotenente Simone Mattei, hanno eseguito una operazione nelle centrali vie cittadine. L'obiettivo era quello di rintracciare un latitante 45enne destinatario di un ordine di carcerazione per provvedimento di unificazione delle pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Latitante individuato e arrestato dai carabinieri, deve scontare tre anni

La possibile presenza del soggetto nel comprensorio era stata segnalata dal comando Arma di Mattarello (provincia di Trento) già da qualche giorno. L'uomo si era sottratto alla cattura dal 2017, anno in cui era evaso ed era stato dichiarato il suo status di latitante.

I carabinieri catturano un pericoloso latitante

Da giorni i militari gualdesi avevano attivato mirati servizi sia in abito civile che in uniforme con lo scopo di raccogliere sempre più precise informazioni sull’effettiva presenza del ricercato. I militari poi lo hanno sorpreso intorno alle 7.30 mentre si trovava a piedi nella centrale piazza Martiri della Libertà. Lo hanno subito riconosciuto grazie alle numerose foto segnaletiche a disposizione, identità poi confermata con il fotosegnalamento eseguito al cmando compagnia carabinieri di Gubbio. L’operazione è stata studiata nei più piccoli particolari anche perché l’uomo era noto per la sua scaltrezza nel sottrarsi alla cattura. Al termine delle attività, l'uomo è stato condotto al carcere di Capanne a Perugia dove dovrà scontare un cumulo di pena di 9 anni e 3 mesi di reclusione per plurimi furti commessi tra il 2015 e il 2022.

Video su questo argomento Spaccio di droga a Roma, arrestato latitante in Spagna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.