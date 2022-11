Orvieto, luminarie natalizie all'insegna del risparmio energetico

Davide Pompei 23 novembre 2022 a

Ha già raggiunto buona parte di corso Cavour, a Orvieto, in provincia di Terni, l'installazione delle luminarie natalizie a led, la cui accensione è attesa per venerdì 25 novembre 2022, in occasione del Black Friday, confermando così la consuetudine degli ultimi tre anni che invita sulla Rupe per gli acquisti a prezzi scontati.

Anche quest'anno l'allestimento è partito da piazza Cahen per poi procedere gradualmente verso il cuore del centro storico.

"A Natale regalati...": un cartellone di sessanta eventi per tutti i gusti

“Lo spegnimento dell’illuminazione pubblica – spiega il sindaco, Roberta Tardani – non è possibile per motivi di sicurezza. Sulle luminarie natalizie, la decisione condivisa in seno ad Anci è stata quella di non spegnere il Natale, ma di intervenire sulla riduzione del tempo di accensione”.

Sì al risparmio energetico, dunque, senza rinunciare al fascino delle luci di Natale e all'apertura del mercatino che troverà nuovamente posto in piazza della Repubblica. In piazzale Frustalupi, invece, prosegue l'allestimento della pista del ghiaccio che per il secondo anno trova nel piano superiore del parcheggio di via Roma la sua cornice migliore.

Attesa per l'8 dicembre 2022 l’accensione della stella cometa di 17 metri che nei prossimi giorni troverà posto ai piedi del Duomo, insieme all’Albero di luce che tornerà nel pozzo di San Patrizio e ai ribattezzati palazzi magici, ovvero le illuminazioni artistiche sulle facciate del Municipio, del palazzo del Capitano del Popolo e della torre del Moro.

Le luci del Natale con l'albero nel pozzo di San Patrizio e la maxi cometa davanti al duomo

Organizzata dal Consorzio Orvieto Tourism Service in collaborazione con Confcommercio, il 7 dicembre 2022 tornerà anche “Accendiamo il Natale. Shopping sotto le stelle” con negozi aperti fino alle 24 e musica nei locali del centro storico. Sarà il preludio all’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale per incentivare gli acquisti in città con i parcheggi gratuiti nel centro storico dall’8 al 24 dicembre dalle 16 alle 20.

Dal 3 dicembre all’8 gennaio invece largo a “Orvieto Christmas Tour”, il tour emozionale a bordo di minibus elettrici alla scoperta di vie, vicoli e piazze della città. Grande l'attesa per Umbria jazz winter, che ogni anno richiama migliaia di turisti. E che dal 28 dicembre al 1° gennaio 2023 farà risuonare la grande musica internazionale.

Notte bianca, apertura straordinaria dei negozi e musica in centro storico in vista del Natale

