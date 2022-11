Città di Castello, Campriani si fa male e abbandona la traversata dell'Oceano

23 novembre 2022 a

a

a

Era arrivato a metà viaggio, ma una fortissima contusione alla schiena provocata da una caduta causata da una onda e alcuni danni alla barca, hanno costretto Alessio Campriani, 54 anni, skipper e fuoriclasse di Città di Castello, ad arrendersi. Sfortuna. Solo tanta sfortuna. Il viaggio verso i Caraibi, partendo dal Portogallo a bordo della barca a vela più piccola del mondo (uno scafo lungo malapena 5 metri di lunghezza e poco più di due di larghezza carrellabile), si è fermato a Arrecife, alle Canarie. Lo hanno annunciato i membri dello staff dello stesso skipper tifernate.

x 1 / 5

''Dopo aver portato a termine con successo e grande soddisfazione la prima tappa della sua impresa – si trova scritto nella pagina del circolo Velico Centro Italia - Alessio sta ripartendo da Lanzarote diretto a Las Palmas per poi proseguire verso Lisbona e infine Faro, dove inizierà il lungo viaggio in macchina che lo porterà a Città di Castello”. Addio traversata dell’oceano. Per ora. ''In questi nove giorni di navigazione avventurosa e con poco vento sì è trovato a dover affrontare diversi problemi tecnici e fisici: un’improvvisa avaria del pilota automatico gli ha causato una caduta procurandogli una forte contusione alla schiena – hanno evidenziato ancora - Nell’avvicinarsi al porto di Arrecife, inoltre, l’imbarcazione ha urtato uno scoglio a causa di un’incomprensione con il personale portuale''. Una dichiarazione che però, non fa trapelare malcontento, ma solo tanta, tantissima sfortuna per il velista dei record.

Denunciato commerciante abusivo e multati i clienti

''Al suo arrivo Alessio dovrà sottoporsi ad alcuni controlli medici che tuttavia non gli impediranno di festeggiare questa esperienza meravigliosa e di preparare la prossima partenza verso la seconda tappa, Guadalupa'' hanno evidenziato. E così significa, che il record di percorrere oltre 6 mila chilometri in solitaria tra le onde dell'oceano con la barca a vela più piccola al mondo è, per ora, solo rimandato.

Lascia auto parcheggiata in strada e si trasferisce all'estero per un anno. Scattano maxi multa e sequestro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.