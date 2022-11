Umbria: Castel Ritaldi, doppio avviso Tari errore della tipografia

Filippo Partenzi 23 novembre 2022 a

Sono numerosi i cittadini che, in questi giorni, stanno ricevendo due avvisi riguardanti la Tari a Castel Ritaldi ma soltanto uno andrà pagato. A confermarlo, tranquillizzando di fatto la popolazione, è stato il Comune che ha fatto chiarezza sulla vicenda attraverso un apposito avviso.

“Si informa che a causa di un errore di stampa da parte della tipografia incaricata, alcuni contribuenti ricevono un doppio e identico avviso di pagamento della rata di saldo dovuto per l’anno in corso. In particolare tale anomalia riguarda coloro che hanno il cognome/denominazione con inizio dalla lettera R alla lettera Z. Pertanto in caso di doppio ricevimento si invita a cestinare uno dei due avvisi”.

Qualora il contribuente abbia già effettuato il doppio pagamento “potrà scegliere se essere rimborsato o compensare il maggiore importo pagato con quanto eventualmente dovuto per l’anno prossimo 2023”. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected], chiamare il numero 0743/252840 oppure recarsi presso l’ufficio tributi. “Ci scusiamo per il disagio - ha spiegato l’amministrazione - non dipendente dalla nostra volontà”.

