Foligno, Vus cerca 48 persone da assumere a tempo indeterminato

Sono 48 le assunzioni a tempo indeterminato messe in cantiere dalla Valle umbra servizi (Vus), che con un avviso pubblico ha aperto la ricerca per 24 operatori ecologici da incaricare per attività di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, mentre le altre 24 posizioni aperte sono per conducenti di veicoli e mezzi d’opera destinati ai servizi di igiene urbana. Per candidarsi c'è tempo fino al 3 dicembre e a curare la selezione sarà la società esterna Run4job di Pordenone, quindi differente da quella che ha curato le precedenti procedure contestate da molti candidati.

La procedura era stata annunciata dai vertici della multiservizi pubblica durante il consiglio comunale dedicato al nuovo piano industriale, ma con la pubblicazione si apprendono ora una serie di dettagli, a cominciare dalla tipologia di contratto, che sono tutti a tempo indeterminato. L'avviso, che è disponibile sul portale web di Vus, fissa i requisiti per farsi avanti, ovvero la cittadinanza europea, l’assenza di condanne penali, la maggiore età e l’idoneità psicofisica, mentre per il titolo di studio l’avviso si limita a riportare ‘avere frequentato le scuole dell’obbligo’.

Da segnalare, invece, che è stato indicato come motivo di esclusione essere coniugi, conviventi more-uxorio e parenti di primo grado dei soggetti che ricoprono in Vus cariche di responsabilità, di rappresentanza, di indirizzo, di controllo, di amministrazione e dirigenza, di dirigente sindacale nazionale o regionale. La procedura per le 48 assunzioni in Vus prevede tre step: si inizia con la valutazione dei requisiti (massimo 30 punti), si proseguirà con la prova scritta (massimo 30 punti) e si concluderà con la prova orale (massimo 40 punti).

