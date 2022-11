Città di Castello, lascia l'auto parcheggiata in strada e si trasferisce all'estero per un anno. Maxi multa e sequestro del mezzo

22 novembre 2022 a

Controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello che, negli ultimi giorni hanno intensificato la vigilanza nei territori dei comuni ricadenti nella competenza della Compagnia, ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei reati contro la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al contrasto delle condotte di guida pericolose che spesso sfociano in situazioni di pericolo per gli utenti della strada. Al termine delle attività del fine settimana, oltre 40 sono state le pattuglie impegnate sul territorio che hanno complessivamente controllato circa 200 persone e 150 automezzi.

In tale ottica, oltre ad alcune sanzioni elevate per violazioni inerenti la sicurezza al volante, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno elevato due contravvenzioni per complessivi 1.212 euro a carico di un 50enne originario di Città di Castello, ma residente da circa un anno all’estero. Questi, verosimilmente in occasione del suo trasferimento all’estero, ha lasciato la propria autovettura parcheggiata nella pubblica via. Sfortuna ha voluto che la sua autovettura nei giorni scorsi sia rimasta danneggiata assieme ad altre due, da una utilitaria condotta da una giovane donna che ne aveva perso il controllo, urtando e danneggiando seriamente le tre vetture in sosta.

In seguito a tale sinistro, i Carabinieri nel risalire ai proprietari delle auto danneggiate per i previsti risarcimenti tramite le rispettive assicurazioni, hanno però accertato che il mezzo del 50enne era da un anno privo di assicurazione e revisione. Per lui quindi, oltre alla contestazione delle contravvenzioni, è conseguito il sequestro del mezzo che non poteva rimanere sulla pubblica via.

