Umbria, fotovoltaico agricolo: il conto salato degli extra profitti

Sabrina Busiri Vici 22 novembre 2022 a

a

a

Extra profitti ed energia pulita, in Umbria il conto è salato. “Mi sono trovato a dover pagare 27 mila euro entro ottobre di extra profitti per la vendita di energia pulita. Il mio caso rappresenta quello di molti altri piccoli e medi imprenditori agricoli in regione”. Alfredo Fasola è titolare dell’azienda agricola Torre Colombaia a San Biagio della Valle.

Fotovoltaico, una corsa a ostacoli. Confindustria: "Sei mesi per un impianto"

Nel 2011, grazie agli incentivi statali, ha realizzato un impianto fotovoltaico di 180 kw, che rappresenta lo 0,5% della superficie della sua azienda. I ricavi della vendita di energia green finora gli hanno permesso di avere un minimo di guadagno sull’investimento fatto. “Del resto gli incentivi avuti mi permettono di pagare il mutuo acceso per la realizzazione dell’impianto”, spiega. “Guadagni che ora però vediamo completamente svanire”, aggiunge. Fasola, infatti, racconta di aver ricevuto nel giugno scorso la Pec dal Gse con la richiesta di pagamento di 27 mila euro per gli extra profitti relitivi al periodo febbraio-settembre 2022, ovvero relativi al periodo in cui il prezzo dell’energia è andato alle stelle e gli imprenditori come lui si sono trovati guadagni maggiori. Guadagni a cui, però, il governo ha detto stop decidendo di tassare gli extra-profitti sia dei grandi produttori che dei piccoli, ovvero di chi ha un impianto superiore a 20 kw. Questa situazione rischia ora di creare criticità pesanti proprio ai più piccoli che, a causa, delle ingenti somme richieste si trovano nell’impossibilità di far fronte alle richieste. “Noi chiediamo - dice Fasola - di non dover pagare tutto e subito ma almeno dilazionarlo; di tornare alla normalità dal primo gennaio 2023 e soprattutto una tassazione non al 100% ma almeno al 33% com’è prevista per le fonti di energia fossile”.

Fotovoltaico agevolato per 400 aziende: bando da 26 milioni

Da qui anche l’incontro organizzato sabato alle 15 all’azienda Torre Colombaia sul tema “Extraprofitti due pesi e due misure, la disparità di tassazione tra produttori di energia fotovoltaica e produttori di energia fossile”. Oltre agli imprenditori agricoli umbri saranno presenti i sindaci di Marsciano Francesca Mele e quello di Ruolo (Reggio Emilia) Luca Nasi; il consigliere regionale Thomas De Luca (M5s), rappresentanti di Confagricoltura, Cia, Coldiretti, l’Università degli studi di Perugia (Franco Cotana) e i parlamentari Walter Verini (Pd) ed Emma e Pavanelli (M5S). “Con il mio primo intervento nell’aula della Camera dei deputati - ha detto Pavanelli -, ho voluto denunciare una gravissima disparità di trattamento tra i produttori di energia rinnovabile e i produttori di energia da fonti fossili”. “I profitti di chi produce energia green - ha sottolineato - vengono tassati al 100%, mentre gli extra profitti delle aziende produttrici di energia da fonti fossili sono tassati al 25% e di recente, ma solo grazie al pacchetto di misure adottato dal Consiglio europeo 33%”.

Cna, boom di richieste per il bando da 26 milioni sul fotovoltaico alle imprese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.