Città di Castello, denunciato commerciante abusivo e multati i clienti

Bastava un semplice messaggio via Whatsapp per avere l'ultima gonna vista in tv o quella borsa che era nella vetrina del negozio in centro, senza dimenticare il modello di moda delle sneakers. Si inviava al numero, poi il venditore qualche giorno dopo arrivava a casa direttamente con la merce. Un negoziante hi-tech, un commerciante ''2.0'', se non fosse che quello che vendeva era falso.

Due imprenditori rinviati a giudizio per truffa aggravata

Così hanno stabilito gli uomini della Guardia di finanza di Città di Castello, che hanno denunciato un campano. L'uomo, infatti, era riuscito a creare una vera e propria rete di vendita e consegna a domicilio di capi di abbigliamento, recanti noti marchi di alta moda per lo più contraffatti, utilizzando il passaparola per farsi conoscere e una piattaforma di messaggistica istantanea per ordinare. Il venditore è stato segnalato all'Inps in quanto risulta aver percepito, dal 2019, il reddito di cittadinanza per un ammontare complessivo di oltre 31 mila euro.

L’uomo, un commerciante ambulante dell’hinterland napoletano, i cui ultimi redditi dichiarati al Fisco risalgono all’anno 2004, è stato sorpreso, in strada, mentre stava vendendo a un cliente un giubbotto. Operazione che ha destato l'attenzione delle fiamme gialle. Dopo aver proceduto all’identificazione, i finanzieri hanno voluto effettuare un controllo nell'auto: nel bagagliaio hanno scoperto e sequestrato oltre 100 indumenti che, per le loro caratteristiche e per le modalità di vendita, sono stati ritenuti contraffatti nonché documenti di varia natura. Così il commerciante è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Gli accertamenti hanno, infine, consentito di identificare venti clienti, che sono stati multati: dovranno sborsare da 100 euro a 7.000 euro.

