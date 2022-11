Spoleto, ubriaco al volante oltraggia gli agenti: denunciato

21 novembre 2022 a

a

a

Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio a San Giovanni di Baiano a Spoleto, gli agenti del commissariato hanno notato che un giovane ha invertito la direzione di marcia per tentare di eludere il controllo.

Ancora un minore ubriaco trasportato alla Gruccia in codice rosso

I poliziotti, a quel punto, hanno avvicinato il ragazzo che, fin da subito, ha tenuto un atteggiamento poco collaborativo, rifiutando di esibire il proprio documento d’identità.

Super ubriaco va a sbattere contro le auto in sosta e minaccia la polizia: tasso alcolemico 7 volte sopra il limite

Dopo diversi tentativi, il giovane – un cittadino straniero, classe 1996 – ha fornito le proprie generalità mostrando, però, un evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Dai controlli è emerso che il 26enne era gravato da diversi precedenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, possesso di armi, rissa e lesioni personali. Per questo motivo, gli agenti hanno tentato di sottoporlo a controllo ma si sono dovuti scontrare con l’atteggiamento ostile del giovane. Gli agenti lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato per gli accertamenti del caso. E’ stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il 26enne, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Ubriaco aizzò cani contro poliziotti. Condannato a 4 mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.