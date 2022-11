Verissimo oggi domenica 20 novembre su Canale 5. Ospiti e anticipazione

20 novembre 2022 a

Secondo appuntamento settimanale oggi domenica 20 novembre in tv, con Verissimo, il talk show di approfondimento condotto da Silvia Toffanin. Inizio alle ore 16 con suor Cristina che nel 2014 divenne famosa in Italia e nel mondo per la vittoria nello show The voice. Racconterà la sua nuova vita e cosa è accaduto in questi anni. Annunciata la presenza in studio di Lorella Cuccarini, coach di canto ad Amici, ma anche di Orietta Berti ed Elisabetta Gregoraci. Prevista, inoltre, una grande sorpresa che vedrà protagonisti Tiziano Ferro, Gerry Scotti e la stessa Silvia Toffanin. Oggi a Verissimo, inoltre, Cecilia Rodriguez (sorella di Belen) e Ignazio Moser che presto si sposeranno.

