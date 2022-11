Bomba disinnescata, ripresa la circolazione sull'Autosole. Treni di nuovo in servizio

20 novembre 2022 a

Sono durate meno del previsto le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico trovato nell'Orvietano, in provincia di Terni. È ripresa alle 9.05 la circolazione sull'Autostrada A1 Milano-Napoli, così come sulle linee ferroviarie Roma-Firenze ad alta velocità e Roma-Chiusi "lenta". Alle 9.13, spiega la prefettura di Terni, è stato "rimosso il divieto di accesso all'area del sito di disinnesco" e la popolazione ha potuto "fare rientro presso le proprie abitazioni in osservanza del programma stabilito nelle riunioni tecniche", mentre alle 9.15 è stato rimosso anche il divieto di sorvolo. Erano state evacuate circa 2.400 persone. L'ordigno bellico era stato rinvenuto in località Ciconia, nel greto del fiume Paglia. (Foto di archivio).

Autostrada A1 chiusa, treni fermi: Italia divisa in due per la bomba

