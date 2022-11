Perugia, incidente sul raccordo: camionista ferito gravemente

F.M. 19 novembre 2022 a

a

a

Un incidente si è verificato questa mattina lungo il raccordo nel tratto tra Magione e Mantignana. Un camionista è finito contro il guardrail per cause in corso di accertamento, nel punto in cui sono in corso dei lavori e si cammina a doppio senso.

Non si ferma all'alt e scappa in auto a fari spenti: preso dalla polizia dopo un incidente

Il conducente, un uomo di 53 anni, è stato portato di corsa in ospedale in codice rosso per un grave trauma facciale. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia.

Incidente in viale San Sisto: si ribalta con l'automobile e poi la abbandona per strada

La strada è rimasta chiusa per circa un'ora causando lunghissime code lungo tutto il raccordo.

Mezzo incastrato al passaggio a livello: treni bloccati e traffico impazzito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.