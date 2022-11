Perugia, per la prima volta il villaggio di Natale: al Barton Park mercatino in stile tirolese ed eventi per bambini

19 novembre 2022 a

Arriva a Perugia - al Barton Park, il parco di oltre tre ettari del capoluogo - l'evento più magico dell'anno: la Casa di Babbo Natale, l'Ufficio Postale, i mercatini di Natale e tantissimi eventi speciali dal 25 novembre all'8 gennaio: un meraviglioso Villaggio di Natale, per la prima volta in città.

L'evento, con ingresso gratuito, sarà diviso in due parti: dal 25 novembre al 24 dicembre un vero e proprio Villaggio di Natale trasformerà Perugia in una delle città più magiche e natalizie del momento ( clicca qui, i particolari dell'evento ). Spettacoli per bambini, la possibilità di conoscere Babbo Natale, l'ufficio postale dove poter lasciare e scrivere i propri desideri e tantissime attività ludico-didattiche per grandi e piccini così da poter trascorrere un'intera giornata immersi in un luogo magico di per se ma in uno dei periodi dell'anno che ci fa sognare anche da grandi. Proprio la Casa di Babbo Natale sarà il vero fulcro dell'evento, infatti durante i fine settimana sarà possibile incontrare di persona il personaggio più amato in quel periodo: Babbo Natale. I bambini lo vedranno dal vivo e lui sarà pronto a fare una foto, abbracciarli e ricevere tutte le letterine con i loro desideri, che potranno portare da casa o scrivere direttamente nell'Ufficio Postale del Natale. Passeggiando per il parco si avrà la possibilità di visitare i tipici mercatini di Natale nel tipico stile Tirolese: tante casette in legno con all'interno il meglio dell'esposizione artiginale tipica del periodo, enogastronomia, tessuti, ceramica e tantissime altre specialità! Non il solito mercatino, quindi, ma una vera e propria selezione per regalare ai visitatori una passeggiata di qualità! L'Arena del Barton Park, nei fine settimana dell'evento, si trasformerà in una vera e propria fattoria: qui si potrà incontrare i produttori locali ma, soprattutto, tante specie animali che si susseguiranno durante le giornate dello Special Christmas. Dall'asinello ai cavalli, dagli alpaca alle caprette fino ai conigli: ce ne sarà per tutti i gusti, pronti a conoscere la loro storia! Inoltre i visitatori saranno coinvolti a 360 gradi, attraverso la possibilità di partecipare gratuitamente a tantissimi eventi collaterali tenuti da massimi esperti dei vari settori: dalla mise en place natalizia al corso di cucito, dalla realizzazione di biscotti natalizi con veri e propri pasticceri fino a tantissime degustazioni! Ma non è finita qua: i bambini avranno un programma totalmente a loro dedicato pronto a intrattenerli in maniera attiva durante tutto l'evento, dai burattini alle letture di fiabe, passando per laboratori e momenti musicali, non mancherà l’arte e il disegno natalizio.

La seconda parte sarà dal 26 dicembre all'8 gennaio. Appena finito il Natale, l'evento cambierà tema concentrandosi sulla valorizzazione dei prodotti enogastronimici e artigianali tipici della Regione Umbria: anche questa seconda parte avrà un ampio ventaglio di attività collaterali gratuite dedicate a tutti i visitatori. Orari e date di apertura dal 25 novembre all'8 gennaio: giorni feriali dalle 12 alle 20, festivi e weekend dalle 10 alle 22 (il 25 dicembre chiuso). Aperture speciali 8 e 9 dicembre dalle ore 10 alle 22; 24 e 31 dicembre dalle ore 10 alle ore 18; 26 dicembre dalle ore 15 alle 22; 1 gennaio dalle ore 15 alle 22; 6 gennaio dalle 10 alle 22, 8 gennaio dalle ore 10 alle 18.

