Perugino morto a Tokyo in centro immigrazione, raccontava: "Non mi aiutano a tornare"

Potrebbe essersi suicidato dopo quasi un mese di detenzione in un centro per l’immigrazione a Tokyo perché non era in regola con le leggi sull’immigrazione. Si tratta di un uomo originario di Assisi, Gianluca Stafisso di 56 anni. La notizia della sua morte è confermata dalla Farnesina.

Ma è mistero sulla data del decesso. Nei prossimi giorni verrà effettuata un’autopsia sul corpo dell’uomo che, a cercare un po’ in rete, raccontava in video su Vimeo, la sua tragica situazione. Stafisso - che da Likedin risulta titolare di un’agenzia di grafica nel perugino - nei video racconta di essere diventato un senzatetto dall’11 settembre 2020 quando la polizia lo aveva buttato fuori di casa perché non in regola con i documenti. L’uomo - che viveva in Giappone da oltre un decennio - dice che era per colpa della moglie, una cittadina giapponese.

Stafisso,56enne senza fissa dimora da due anni, si riprende con un telefono mentre si trova sotto un ponte a Tokyo e dice che quella è la sua casa. L’uomo accusa anche apertamente un funzionario dell’Ambasciata italiana a Tokyo perché sostiene di non aver avuto assistenza legale per poter tornare in Italia, ma mostra anche un certificato medico in cui gli viene diagnostica un disturbo di personalità. . Secondo le leggi giapponesi i cittadini che non sono in regola con i permessi di soggiorno e non possono lasciare il paese vengono portati nei centri per l’immigrazione. Se l’autopsia confermasse il suo suicidio sarebbe il diciottesimo caso simile in 15 anni. La Farnesina è costantemente in contatto con le autorità giapponesi.

