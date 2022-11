Umbria, le donne prendono una pensione metà più bassa

Sabrina Busiri Vici 19 novembre 2022 a

a

a

L'Inps in Umbria lancia l'allarme disparità di genere, spopolamento del territorio, precariato, lotta ai contratti e a rdc irregolari e chiusura massiccia delle imprese artigiane alla presentazione del rendiconto sociale 2021 che si è tenuta venerdì 18 novembre a palazzo Cesaroni a Perugia.

Nord e Sud sono divisi anche dalle pensioni

Tra gli argomenti da evidenziare c’è sicuramente quello che riguarda la diversità di trattamento pensionistico fra uomini e donne. Queste ultime in Umbria prendono la metà. Nell'andare a vedere i dati territoriali su 327.483 pensioni erogate in gestione privata 137.120 sono dirette a uomini e 190.363 a donne. Per un importo medio mensile di 822 euro rispetto a una media nazionale di 924. Complessivamente quindi un pensionato umbro percepisce una pensione media mensile dell’11,09% inferiore alla media nazionale. Ma nell’andare a vedere la quota media mensile divisa per sesso in Umbria rispetto all’importo di 1.117 erogato agli uomini, quello delle donne è la metà, ovvero 609. “Una disparità di genere, in linea con quanto si registra anche in Italia, ricollegabile al fenomeno del minore tasso di occupazione della popolazione femminile, alla minore presenza femminile nei ruoli maggiormente retribuiti, oltre al fenomeno del gender pay gap che ancora si rileva, a parità di impiego tra i sessi”, si legge nel report Inps.

Reddito di cittadinanza: finanza recupera oltre 110 mila euro al mese



La disparità di genere si riscontra anche nell’erogazione delle pensioni in gestione pubblica (51.122 le pensioni erogate nel 2021) le donne (30.483) superano di 9.784 unità gli uomini (20.699) e anche in questo caso l’assegno medio mensile percepito dal gentil sesso risulta più basso (-27,52%) di quello degli uomini: 1.736,92 euro contro 2.395,65 euro.

Pensioni, oltre 200 mila sotto i 750 euro





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.