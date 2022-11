Umbria: Spoleto, con Next Appennino 330 progetti per 120 milioni

19 novembre 2022 a

a

a

Oltre 330 progetti e quasi 120 milioni di euro di contributi richiesti per innescare investimenti che varrebbero all’incirca 200 milioni di euro. Questa la risposta che imprenditori, cooperative, associazioni ed enti locali di Spoleto e Valnerina, hanno riservato alla chiamata dei bandi del Pnrr sisma-Next Appennino. Una reazione, questa, giudicata “superiore a ogni aspettativa”, tanto che il tesoretto da circa 615 milioni a disposizione dei nove bandi scaduti negli ultimi giorni non basta per finanziare le richieste di agevolazioni arrivate dal cratere umbro del sisma e dagli altri territori colpiti dai terremoti del 2016 e pure del 2009. In questo senso, ieri mattina, il commissario per la ricostruzione post sisma,

Ex Novelli, lavoratori minacciano lo sciopero

Giovanni Legnini, ha prima garantito che si “procederà nei tempi previsti all’assegnazione delle risorse disponibili alle imprese, sulla base delle decisioni dei comitati di valutazione, dove sono rappresentate anche le Regioni e l’Anci”, e poi ha aggiunto: “E’ evidente che non potremo finanziare tutti gli interventi che ci sono stati proposti e valuteremo, insieme ai presidenti delle Regioni interessate, l’opportunità di chiedere ulteriori risorse al governo”.. Stando al report su Next Appennino diffuso ieri dalla struttura commissariale dei 333 progetti arrivati da Spoleto e Valnerina ben 223 sono concentrati nell’ambito del bando “Avvio e sviluppo delle micro imprese” (B1.3.a). La montagna di proposte ha portato con sé una richiesta di contributo complessiva che solo nel cratere del sisma umbro gira intorno ai 24,7 milioni di euro, con un valore medio di circa 110 mila euro per ogni progetto, mentre considerando anche le proposte arrivate dagli altri territori terremotati si arriva a circa 193 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 100 milioni di euro.

Video su questo argomento Ucrania, Poletti "Con la ricostruzione possibile miracolo economico"



Se si scommette forte sulle micro imprese per contro nessuno tra Spoleto e Valnerina ha tentato la corsa ai fondi previsti dal bando “Grandi investimenti” (B1.1), per il quale sono arrivate 15 domande soltanto da Abruzzo, Lazio e Marche. Dodici, invece, gli imprenditori del cratere umbro che si sono fatti avanti per il bando “Progetti innovativi delle pmi” (B1.3b) chiedendo poco più di 2,2 milioni di euro per sostenere un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro, mentre una ventina sono quelli che hanno presentato proposte nell’ambito della procedura “Avvio e lo sviluppo delle pmi” (B1.3c), sollecitando agevolazioni per 15,5 milioni di contributi che avrebbero innescato quasi 20,3 milioni di investimenti. Per tutti loro, oltreché per gli enti locali in pista coi partenariati, occorrerà attendere le graduatorie.

Comunità energetica rinnovabile: la Giunta approva due manifestazioni di interesse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.