Umbria: Norcia, multa e sospensione dell'attività in cantiere edile

I Carabinieri della Aliquota operativa del Norm della Compagnia di Norcia, con il supporto specializzato dei Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Perugia, hanno svolto un servizio coordinato finalizzato al controllo dei cantieri edili per la verifica dell’adempimento delle misure in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, della regolarità dei rapporti di lavoro, nonché per il contrasto al fenomeno del lavoro nero.

I carabinieri hanno eseguito l’accesso ispettivo presso un cantiere edile situato a Norcia ed impegnato in lavori di tinteggiatura di uno stabile oggetto di riparazione e miglioramento sismico. I militari del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno denunciato il legale rappresentante dell’impresa edile, in quanto presunto responsabile delle violazioni previste dal D. Lgs. 81/2008, In particolare: avrebbe omesso di sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria un lavoratore; avrebbe impiegato un lavoratore che non risultava dalla documentazione obbligatoria.

Per tali violazioni è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono state inoltre contestate violazioni amministrative per un importo di 4.300 euro e ammende per circa 1.200 euro. Le attività condotte, frutto della sinergia dell’organizzazione territoriale dell’Arma e dei Reparti specializzati, fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri, hanno consentito così di evidenziare e contrastare in maniera incisiva condotte che possono minare la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

