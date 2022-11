Foligno, dopo la frana di stanotte Anas ha riaperto una corsia della Flaminia in direzione nord. Traffico a rilento

Foligno

18 novembre 2022 a

a

a

Aggiornamento delle 16. Sulla Flaminia permane temporaneamente chiusa la corsia di marcia, con transito consentito solo in corsia di sorpasso all'altezza di Sant'Eraclio. La strada statale 3 Flaminia è temporaneamente chiusa dalle prime ore di questa mattina in direzione nord tra Sant’Eraclio e Foligno, a causa di una colata di fango e detriti provenienti dai terreni adiacenti, avvenuta in seguito al nubifragio che ha interessato la zona durante la scorsa notte.

Flaminia chiusa per una frana, traffico bloccato

Sul posto sono presenti le squadre di Anas e i vigili del fuoco di Foligno che stanno operando per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Oltre alla rimozione del fango e dei detriti è necessario bonificare il piano viabile e ripristinare le opere idrauliche. Il traffico nella mattinata era stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

