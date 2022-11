Foligno, frana sulla Flaminia, traffico bloccato da stamattina. Vigili del fuoco e operai Anas al lavoro

18 novembre 2022 a

a

a

La Flaminia è chiusa da questa mattina per una frana che si è verificata all'altezza di Sant'Eraclio di Foligno. Sul tratto attorno alle 6 si era verificato anche un incidente stradale. Anas ha chiuso l'arteria e deviato il traffico sulle strade interne ma la fila di auto incolonnate, in direzione nord, continua a crescere. Non è ancora chiaro quando la Flaminia potrà essere riaperta. Al lavoro i vigili del fuoco e gli operai dell'Anas per ripulire la carreggiata dai detriti. Sul posto anche la polizia stradale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.