"A Natale regalati Orvieto", presentato il cartellone con sessanta eventi per tutti i gusti

Dal festival degli artisti di strada, in un'inedita edizione invernale, ai presepi che tornano ad animare il quartiere medievale. Dagli spettacoli teatrali ai concerti di Umbria Jazz winter, ma non solo, passando per gli incontri con gli scrittori fino all'arte, quella che anticipa le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Luca Signorelli. Dalla tradizione al futuristico Metaverso, dal 25 novembre 2022 all'8 gennaio 2023, centro storico e frazioni si animeranno con 60 appuntamenti per tutti i gusti.

Le luci del Natale con l'albero nel pozzo di San Patrizio e la maxi cometa davanti al duomo

Tanti ne conta il programma della sesta edizione di “A Natale regalati Orvieto”, promossa dal Comune in collaborazione con oltre trenta soggetti fra enti e associazioni e con il contributo di Fondazione Cro e Regione Umbria. Si inizia in occasione del Black Friday con l’accensione delle luminarie e l’apertura del mercatino natalizio in piazza della Repubblica.

Confermata in piazzale Frustalupi la pista del ghiaccio. L'8 dicembre 2022 saranno accese la stella cometa di 17 metri in piazza Duomo, l’Albero di luce nel pozzo di San Patrizio e le illuminazioni artistiche sulle facciate di Municipio, palazzo del Capitano del Popolo e Torre del Moro. Edizione 33 per il presepe nel Pozzo della Cava. Quello vivente a San Giovenale alle due date tradizionali aggiungerà un terzo appuntamento nel pomeriggio del 1° gennaio.

Al Carmine torna anche Uj4Kids, la rassegna pensata per i più piccoli. E ancora il Natale dei Clown Vip in piazza San Giuseppe, il villaggio di Babbo Natale a Ciconia, la tombola etrusca al Museo archeologico e la Befana dei vigili del fuoco in piazza del Popolo.

Umbria Jazz Winter, cancellati alcuni appuntamenti. Il sindaco: "Tutto nella massima sicurezza"

L’Opsm ha realizzato il video “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Mario Tozzi racconta Luca Signorelli nel Duomo di Orvieto” che sarà visibile su totem installati nel centro storico. Il 7 dicembre 2022, per iniziativa del Consorzio Orvieto Tourism Service in collaborazione con Confcommercio,

“Shopping sotto le stelle” con negozi aperti fino alle 24 e musica nei locali del centro storico. Sarà, questo, il preludio all’iniziativa voluta dal Comune di Orvieto per incentivare gli acquisti in città con i parcheggi gratuiti nel centro storico dall’8 al 24 dicembre, dalle 16 alle 20. La promozione sarà accompagnata da una campagna di comunicazione cofinanziata dal Gal che porterà la città sugli schermi della metropolitana di Milano e su 150 autobus, e in 8 piazze di Roma oltre che sui quotidiani nazionali.

Notte bianca, apertura straordinaria dei negozi e musica in centro storico in vista del Natale

