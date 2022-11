Umbria, doppio cognome ai nuovi nati primi mesi flop

Sabrina Busiri Vici 18 novembre 2022 a

Partenza lenta per il doppio cognome in Umbria. I primi dati sembrano confermare la scelta di tradizione che impone ai figli il cognome paterno dopo la sentenza della Corte costituzionale del giugno scorso che ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre alla nascita. Da quest’ultima data a metà ottobre per 42 nuovi nati nei comuni dei due capoluoghi umbri è stata fatta la scelta del doppio cognome su un totale di 671 nascite.

I numeri sfornati dai servizi anagrafici di Palazzo dei Priori a Perugia poi non lasciano dubbi sulla preferenza alla tradizione: in quattro mesi di 418 bebè solamente 21 (il 5%) hanno ricevuto il doppio cognome al momento della nascita. Meglio a Terni: il 9% delle coppie, sempre nello stesso periodo, ha scelto di attribuire al proprio figlio il doppio cognome. I dati: di 243 nascite, 21 nuovi nati hanno ricevuto il doppio cognome.

Fra i casi da segnalare, ha fatto scalpore la scelta dell’assessore allo sport del Comune di Terni, Elena Proietti che ha fatto istanza per aggiungere al proprio cognome quello della madre diventando Elena Proietti Trotti.

“Ho iniziato l’iter prima della sentenza - commenta l’assessore - per una scelta affettiva nei confronti di mio nonno materno, proprio per portare avanti il suo cognome che altrimenti si sarebbe estinto, visto che mia madre era figlia unica. Penso che farò altrettanto con mio figlio, ritengo che sia una scelta giusta e democratica”.

