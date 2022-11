Umbria: Spoleto, buona cucina e teatro per promuovere il territorio

Filippo Partenzi 18 novembre 2022 a

a

a

Dopo Dolci d’Italia e Spoleto nel Piatto, la città rilancia ancora. Spoleto promuove Enogastronomia a teatro, nuovo format frutto della collaborazione tra il Comune, le agenzie di eventi Andrea Castellani, Anna Setteposte ed il Gal Valle Umbra e Sibillini. L’obiettivo è quello di legare tra loro cibo e spettacolo coinvolgendo il pubblico in maniera attiva: i partecipanti, nelle varie iniziative proposte, potranno infatti sedersi allo stesso tavolo degli artisti degustando le migliori tipicità locali. Il tutto, all’interno della suggestiva cornice del teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi.

Brunello di Montalcino, la riserva 2016 della Fattoria dei Barbi al secondo posto della Top 100 di Wine Spectator

Alla presentazione della manifestazione oltre ad Andrea Castellani e Anna Setteposte sono intervenuti anche l’assessore al turismo del Comune di Spoleto Giovanni Maria Angelini Paroli, il presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini Pietro Bellini e in qualità di Main supporter della manifestazione Olga Urbani (Urbani Tartufi) e Maria Flora Monini (Monini). “Non esisterà più distanza tra platea e palco, lo spazio verrà condiviso interamente in una chiave di convivialità esperenziale unica. Gli spettacoli diventano un volano di promozione dei prodotti del territorio mentre la città del Festival rafforzerà la sua immagine di luogo di cultura”. Il taglio del nastro è il 25 novembre con due appuntamenti: Food Ensemble - Il concerto che puoi mangiare e lo spettacolo Nato cinghiale con Alessandro Sesti e Debora Contini comprendente una cena a base di bruschetta con olio nuovo, spezzatino di cinghiale e vino.

La pala d'altare del Guercino a Palazzo Collicola

Sabato si ripartirà con la presentazione del libro L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita di Maurizio Pescari, a cui farà seguito lo spettacolo Teatro da mangiare con protagonisti Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini: il menù prevede pane, verdure di stagione con salsa verde, formaggio di mucca, salame nostrano, tagliatelle semintegrali con pesto di noci, mandorle e rosmarino. In seguito, andranno in scena la degustazione guidata da Antonio Boco ed interpretata dall’attore Gianluca Foresi dal titolo Tutti i volti del Trebbiano Spoleto ed un altro concerto Food Ensemble, che consentirà ai presenti di gustare diverse bontà come ad esempio persico reale e gazpacho alla rapa rossa e pomodoro fermentato e cannoli ripieni di babaganoush, olio e clorofilla. Domenica si svolgeranno lo show cooking Marco Gubbiotti vs Giorgione, la replica dello spettacolo Teatro da mangiare (medesimo menù) ed il progetto multimediale Food Sound System a cura del cuoco poeta Don Pasta. Biglietti in vendita sul circuito Ticketitalia e tabaccheria di piazza della Vittoria. Per ulteriori informazioni [email protected] o 392/0452172.

Ex Novelli, lavoratori minacciano lo sciopero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.