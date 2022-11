Smaltimento dei rifiuti, iniziano i controlli

18 novembre 2022 a

In arrivo nuovi controlli per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti. Come fa sapere il Comune di Deruta, infatti, da lunedì 21 novembre il sistema di raccolta differenziata verrà passato al setaccio anche se i primi giorni saranno dedicati all’osservazione e alla formazione. “Migliorare la percentuale di raccolta differenziata, adeguandosi agli standard imposti dalla Regione Umbria e creare una maggiore sensibilità ambientale: va in questa direzione, l’azione di controllo da parte di Sia e Comune di Deruta sulla corretta gestione della raccolta differenziata che partirà dal prossimo 21 novembre”, si legge nella nota dell’amministrazione.

Un nucleo di vigilanza, appositamente formato e composto da polizia locale e guardie ecologiche, interverrà dopo alcuni giorni dallo svuotamento dei cassonetti, vicino ai condomini, alle abitazioni private e alle attività per verificare che lo smaltimento differenziato dei rifiuti sia avvenuto, da parte degli utenti, secondo le corrette modalità. L’obiettivo è correggere eventuali comportamenti sbagliati nel conferimento dei rifiuti che, se ripetuti, saranno, sanzionati in un secondo momento.

“Con questa azione – precisano il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore alle Politiche ambientali, Francesca Marchini – intendiamo migliorare le percentuali di raccolta differenziata e, contemporaneamente, contribuire ad attivare quelle azioni utili e quotidiane a fronteggiare anche i cambiamenti climatici. Una corretta differenziazione, infatti, garantisce meno prodotti in discarica, con vantaggi per l’ambiente e un maggiore decoro nei nostri borghi. In una prima fase si punta a una ulteriore formazione per gli utenti, a dare le giuste indicazioni per migliorare la qualità della raccolta differenziata”.

