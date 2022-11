Perugia, occupato da abusivi immobile dei vigili di quartiere a Elce: intervento della polizia locale

Ale.Ant. 18 novembre 2022 a

Un locale occupato abusivamente, ritrovo di irregolari, con rifiuti a non finire e un problema accertato di sanità pubblica.

Per questo i vigili urbani di Perugia sono intervenuti mercoledì in un immobile in via Antinori, dove un tempo c erano i vigili di quartiere di Elce.

L’invasione riguardava solo il bagno posto all’esterno. Quando sono arrivati gli agenti della polizia locale dentro non c’era nessuno, solo tanta immondizia. Il locale è stato bonificato grazie a Gesenu e chiuso dagli operai del cantiere comunale.

L’intervento è stato seguito dall’ufficio sicurezza urbana del comando di polizia locale.

Intanto i residenti di Fontivegge criticano ‘intervento di messa in sicurezza dello stabile ex Gesenu in via Oddi Sforza. Bene lo sgombero effettuato dalle forze dell’ordine ma poi le reti per non fare entrare altri abusivi non sarebbero state posizionate nei punti giusti.



"Hanno installato le reti termosaldate - spiega un residente al Corriere dell’Umbria, lo stesso aveva segnalato gli accessi abusivi - nei punti dove era già impossibile entrare e non sulle entrate abituali, lasciate completamente libere”.

