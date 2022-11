Perugia, attivato nuovo volo all'aeroporto: già in vendita i biglietti Ryanair per Cracovia

Alessandro Antonini 17 novembre 2022 a

L’aeroporto internazionale San Francesco vola anche su Cracovia. L’annunciata rotta polacca si concretizza con la messa in vendita dei biglietti da parte di Ryanair. Si volerà dal 27 marzo il lunedì e il venerdì. Prezzo lancio da 44,99 euro, con partenza dalla città polacca prevista alle 6 del mattino e arrivo nel capoluogo umbro alle 7:55. Da Perugia si parte alle 8:20 e con approdo Cracovia alle 10:15. In questo caso il biglietto è di 60,99 euro, stando al sito di Ryanair. I voli andranno avanti con cadenza bisettimanale per tutta l’estate fino al27 ottobre.

Dopo la Polonia nel mirino ci sono adesso Germania e Francia, come da annunci da parte della Regione, che ha inserito le tre destinazioni anche nel documento di economia e finanza regionale (Defr). “Gli obiettivi 2023 - è scritto nel documento approvato il 10 novembre scorso - riguardano un ulteriore rafforzamento delle rotte con nuove mete quali Francia, Polonia e Germania, su cui si sta lavorando anche per un collegamento giornaliero e plurisettimanale con un hub internazionale attivo tutto l’anno. In prospettiva triennale resta l’obiettivo di raggiungimento dei 500.000 passeggeri, l’articolazione di una stagione invernale di voli più ampia e il continuo potenziamento infrastrutturale (parcheggi, connettività, pista, piazzole, terminal, logistica bagagli, accoglienza interna, uffici, valorizzazione aree commerciali), oltre che la stabilità della situazione economico-finanziaria già avveratasi nel 2022”.

Oltre alle rotte ci sono quindi interventi da fare sull’aerostazione. “Il San Francesco - continua il Defr - è un aeroporto rinnovato nel 2012 e dove possono transitare senza problemi mediamente fino a 500 mila passeggeri all’anno. Ma, sicuramente, non è stato rinnovato per affrontare picchi di passeggeri come quelli registrati nell’ultima estate. Per cui c’è sicuramente una necessità di modificare la struttura in modo tale da non andare in sofferenza quando si presentino picchi di viaggiatori”. Tradotto: ampliamento dell’aerostazione e della pista in arrivo.

