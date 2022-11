Covid, in Umbria riprendono a salire i contagi e i ricoveri

17 novembre 2022 a

L'allarme Covid non è affatto superato. In Umbria hanno ripreso a salire gli attualmente positivi. Nell'ultima settimana sono aumentati del 3.5% e ora sono 4.646. I ricoverati positivi sono 205 e anche in questo caso la percentuale è in crescita: + 1.3%. Quattro i letti occupati nei reparti di terapia intensiva (-12.5%). Il tasso di positività attualmente è del 20.9%, più di un punto rispetto alla precedente settimana quando era del 19.6%. In diverse città italiane i contagi sono di nuovo in netto aumento. Tra queste c'è Palermo dove sono stati addirittura annullati alcuni spettacoli - cosa che non accadeva da tempo - per l'alto numero di positivi tra attori e musicisti. Antonio Cascio, direttore dell'Unità di malattie infettive del Policlinico di Palermo ha nuovamente raccomandato "fortemente il vaccino a tutte le persone anziane e fragili e lo consiglio con forza, poi lo consiglio a tutti i giovani adulti. Se mi chiedete sui bambini, non lo consiglio con forza, ma al contempo sicuramente non lo sconsiglio". All'Agenzia Italpress ha spiegato che siamo in una fase di convivenza con il Covid, ma non bisogna abbassare la guardia.

Carbellotta: "Sulla quarta dose di vaccino, Italia tra i peggiori paesi d'Europa"

