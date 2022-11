Umbria terza regione in Italia per maggiori rincari: salasso di 2.869 euro a famiglia

Fra. Mar. 17 novembre 2022 a

L’Umbria è la terza regione italiana per rincari. Lo certifica l’Unione nazionale consumatori che spiega come con i dati dell’inflazione di ottobre in Umbria i rincari si attestino sul +12,7 per cento. Ovvero un rincaro annuo di 2.869 euro. Peggio dell’Umbria fanno solo il Trentino, che registra un +11,9% e in valori assoluti una spesa aggiuntiva media annua a famiglia di a famiglia pari a 3092. Tra Trentino e Umbria si piazza, secondo l’elaborazione dei dati Istat fatta da Unione Consumatori, l’ Emilia Romagna con il 12,5% di crescita della vita, il che implica un'impennata del costo della vita pari a 2973 euro ad anno a famiglia. La regione con l’incremento minore è la Basilicata, che fa registrare un +9,3%, pari a 1801 euro, seguita dalla Puglia (con un +12,2%, e in termini assoluti 1975 euro). Medaglia di Bronzo per il Molise (+11,1%, +2032 euro). La Valle d'Aosta ha, invece, l'inflazione più bassa (+8,8%, +2178 euro).

Per quanto riguarda invece i capoluoghi e le città con oltre 150mila abitanti, Perugia si piazza all’ottavo posto con un incremento del 13,1 %. Con un valore annuo assoluto di 3.009 euro. La prima città a risentire maggiormente dei rincari, in Italia, è invece Ravenna, dove l'inflazione pari a +13,9%, che si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente, in media, a 3359 euro su base annua. Al secondo posto sempre una città dell'Emilia Romagna, Bologna, dove il rialzo dei prezzi del 13,2%, la sesta maggiore inflazione, determina un incremento di spesa annuo pari a 3293 euro per una famiglia media.

Sul gradino più basso del podio Bolzano che perde, quindi, il primato di città più rincarata d'Italia grazie al fatto che con +12,3% è solo all'undicesimo posto per inflazione, con una spesa supplementare pari a 3269 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Milano (+11,7%, +3176 euro), poi Catania, che con +15,6% ha l'inflazione più alta d'Italia e una spesa di 3097 euro, Modena (+12,8%, 3093 euro), al settimo posto Trento (+11,7%, +3062 euro). Seguono Perugia (+13,1%, +3009 euro) e Brescia (+11,3% +2980 euro). Chiude la top ten Firenze, +12,7%, pari a 2962 euro. La città più virtuosa è Potenza, con un'inflazione del 9,1% e una spesa aggiuntiva per una famiglia tipo pari a "solo" 1797 euro. Per quanto riguarda invece l’altra parte di Umbria, a Terni è stato calcolato un aumnto del 12,3%.

