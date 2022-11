Perugia, sniffa cocaina davanti alla figlia piccola: padre condannato

Francesca Marruco 17 novembre 2022 a

a

a

Tra i numerosissimi episodi che gli vengono contestati e che ieri gli sono valsi una sentenza a 18 mesi di reclusione ce n’è anche uno che lo vede sniffare cocaina in un piattino preso dalla cucina giocattolo della figlia. Davanti alla bimba. E’ anche per questo motivo che un uomo di origine albanese di 33 anni ieri ha patteggiato una sentenza a 18 mesi per maltrattamenti in famiglia. In un’occasione, per farsi consegnare 200 euro aveva colpito la moglie con calci e pugni, strattonandola violentemente anche se la donna aveva in braccio il figlio piccolo. I soldi, secondo quanto viene specificato nel capo di imputazione, gli servivano per comprare la droga. Per l’uomo residente in provincia di Perugia, difeso dall’avvocato Andrea Castori, è stata emessa una sentenza in continuazione con una precedente sentenza in cui era stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione.

Aggredisce e rapina la ex fidanzata: arrestato 29enne



Anche in quel caso l’uomo era stato condannato per maltrattamenti in famiglia. In particolare, nelle accuse si legge che la “contattava in modo petulante per telefono e tramite messaggi minacciandola di morte e ingiuriandola continuamente in tal modo impedendole di svolgere serenamente le proprie attività quotidiane, inducendola inoltre a modificare le proprie abitudini di vita, ingenerando un perdurante stato d’ansia. Nel periodo preso in esame le aveva inviato 317 messaggi e le aveva telefonato 65 volte. Nelle chiamate e nei messaggi le diceva: “Ti ammazzo, ti brucio, do fuoco a te e a tutti”. E poi andava a casa di lei per sferrare calci e pugni alla porta di casa”. Andando a casa della ex aveva anche violato il divieto di avvicinarsi alla donna. A un certo punto aveva preso di mira anche i familiari della ex: era andato infatti a casa della sorella minacciando che avrebbe ucciso tutti coloro che si trovavano in casa.

Vittima di violenza denuncia: "Ho paura a uscire di casa, perché non lo fermano?"



Con la sentenza di ieri, la sospensione condizionale della pena è stata subordinata a un percorso presso un centro per uomini maltrattanti, e se non dovesse seguirlo gli verrebbe tolto il beneficio della condizionale. Il giudice ieri ha anche disposto il risarcimento alla persona offesa - che si era costituita parte civile con l’avvocato Sara Pasquino, di 5000 euro.

Pazzo di gelosia picchia la moglie, punito dal questore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.