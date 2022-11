Perugia, servono quasi due milioni per completare il mercato coperto. Nuova concessione per 30 anni

Alessandro Antonini 17 novembre 2022 a

a

a

Altri due milioni di euro per finire i lavori, anche se per qualcuno la cifra è sottostimata. E ancora: la concessione che passa da 18 (9+9) a 30 anni. Cambia anche il canone, a 220 mila euro rispetto ai 176 previsti in precedenza. Sono gli elementi del nuovo bando per la gestione del Mercato coperto, in via di definizione. Sono emersi negli atti del Pavi (piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari), in cui è stato collocato l’immobile. “Tenuto conto dello stato dell’immobile - è scritto nel Pavi - la concessione dovrà prevedere a carico dell’affidatario la realizzazione di interventi di ristrutturazione, completamento e rifunzionalizzazione che limitatamente alla valorizzazione sono stati stimati in 1.930.000 euro circa. Tenuto conto degli interventi da realizzare la concessione potrà avere una durata individuata nel termine massimo di trenta anni. Il canone di concessione annuo è stato stimato in 220.000 euro annui, che potranno essere compensati con le somme spese dal concessionario per gli interventi di valorizzazione secondo modalità che saranno previste dal bando. Le destinazioni ammesse sono quelle previste con l’obbligo che siano finalizzate alla valorizzazione del territorio inteso nel senso più ampio del termine (quale sviluppo economico, turistico, culturale del territorio) con esclusione della grande distribuzione organizzata”.

Cantiere del mercato coperto bloccato per le norme sugli spostamenti

Ieri in commissione l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia ha spiegato che nel nuovo bando, in via di redazione, si terrà conto sia del precedente che dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. Oltre all’aumento della durata della concessione a 30 anni, “verrà lasciata ai proponenti una maggiore flessibilità in merito alle funzioni che potranno essere ospitate nella struttura fatte salve le finalità previste nel prg e la valorizzazione delle identità”. I gruppi di minoranza Pd e Idee persone Perugia bocciano le nuove direttive, che “ non delineano quel cambio di passo necessario sulla gestione del Mercato coperto, soprattutto dopo il fallimento già registrato nel recente passato. Nelle ultime settimane è stato alimentato un dibattito importante in città, che ha visto protagonisti cittadini e imprenditori di Perugia, che hanno avanzato idee innovative e diverse per la gestione e il rilancio di questa importante struttura. L’impegno economico chiesto e rinnovato anche in quest’ultimo atto, è ingente e difficilmente ammortizzabile e rischia di portarci dritti verso un nuovo fallimento.

Il mercato coperto di Perugia ancora bloccato, restano i problemi al lucernaio: lavori affidati a un'altra ditta

Un maggior impegno finanziario pubblico, sostanzialmente per coprire le spese relative ai lavori di finitura dell’immobile, porterebbe l’ente pubblico a un coinvolgimento nelle scelte di gestione del Mercato coperto, costituendo una vera e propria partnership pubblico-privato. Tutto questo potrebbe definirsi anche in termini di gestione della struttura, puntando alla promozione del benessere della comunità ed evitando una possibile sovrapposizione con le altre attività commerciali presenti nel centro storico”.

Mercato coperto: sì ai primi trasferimenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.