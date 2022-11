Spoleto, ex Novelli: lavoratori minacciano lo sciopero

17 novembre 2022 a

Ultimatum dei lavoratori sugli stipendi arretrati altrimenti sarà sciopero. C’è stata preliminarmente l’emergenza pagamenti al centro dell’assemblea dei dipendenti del ramo uova della ex Novelli di Spoleto, che sono in attesa del versamento delle spettanze di settembre e ottobre, dopo che nelle ultime ore hanno incassato la seconda metà della mensilità di agosto. Troppo poco per chiunque, ma ancora di più per operai che nel bel pezzo di un’inflazione galoppante fanno i conti con una busta paga già alleggerita dal ricorso alla cassa integrazione.



Tant’è che mercoledì 16 novembre in assemblea si è di fatto concordato un ultimatum, con il quale si concede poco più di una settimana di tempo, precisamente fino al 25 novembre, sia alle curatele fallimentari del Gruppo Novelli e di Alimentitaliani che al liquidatore di Fattorie per onorare gli stipendi arretrati di settembre e ottobre.

Se il termine dovesse decorrere invano, invece, i dipendenti del ramo uova sarebbero pronti a incrociare nuovamente le braccia nel bel mezzo di una fase delicatissima per l’azienda.

In assemblea, infatti, i sindacalisti di Cisl, Cgil e Uil, hanno anche rendicontato ai lavoratori i primi dettagli emersi durante il summit di lunedì scorso con l’avvocato Andrea Migliarini e il manager Marco Toseroni, che rappresentano la nuova potenziale proprietà della ex Novelli definita il 22 settembre scorso quando la Tartufi e Funghi di Gianluca Fondacci ha presentato un’offerta d’acquisto da 5,5 milioni di euro, ottenendo l’aggiudicazione provvisoria che dovrà diventare definitiva entro il 19 gennaio con il versamento del cosiddetto saldo prezzo, che nel caso è di 5 milioni di euro.

