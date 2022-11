Anche in Umbria aumento del 39% di ricoveri per patologie neuropsichiatriche infantili. In arrivo 3 posti letto

Ale.Ant. 16 novembre 2022 a

Gli effetti peggiorativi della pandemia sono evidenti nel disagio mentale di preadolescenti e adolescenti. I ricoveri per patologia neuropsichiatrica infantile sono cresciuti del 39,5% tra il 2019 e il 2021 (prime due cause, psicosi e disturbi del comportamento alimentare) in ben 9 regioni italiane oggetto di monitoraggio. Tra quelle sondate c’è l’Umbria insieme ad Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche.

È quanto emerge dalla XIII edizione de l’Atlante dell’Infanzia di Save The Children presentato dalla ong con un focus sulla salute dei minori. Emerge anche che in tutta Italia si contano solo 394 posti letto in degenza in questi reparti. Ci sono regioni - informa Save The Children - che non ne hanno nemmeno un posto letto di degenza per neuropsichitria infantile. E anche qui figura il cuore verde in compagnia di Calabria, Molise e Valle d’Aosta, mentre in Lombardia sono 100.

In questo senso nel nuovo polo ospedaliero integrato di Foligno e Spoleto per la neuropsichiatria infantile si fa riferimento alla rete (già prevista con apposita delibera di giunta) che sarà completata anche con la realizzazione di un reparto di psichiatria di transizione, inteso come ampliamento del servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’ospedale di Foligno, per un numero di 3 posti letto riservati ad adolescenti e giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, estensibile a 21 anni in casi particolari.

La principale causa dell’aumento dei ricoveri “è stata l’ideazione suicidiaria seguita da depressione e disturbi della condotta alimentare”. In generale - informa la Ong - siamo di fronte ad “un bisogno di sostegno consistente che non trova risposta”. Secondo le stime, già prima della pandemia 200 bambini e ragazzi su 1000 manifestavano un disturbo neuropsichiatrico (1.890.000 minori), ma meno di un terzo aveva accesso ad un servizio territoriale di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e nella metà dei casi non riusciva ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate nel proprio territorio. Come si evidenzia nelle pagine dell’Atlante, non è solo il sistema sanitario a dover assicurare la salute di un bambino. È l’intero ambiente di crescita, in tanti suoi aspetti, a giocare infatti un ruolo decisivo. L’81,9% dei bambini vive in zone dove la concentrazione di polveri sottili è maggiore dei valori limite indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità come non rischiosi per la salute. Questi inquinanti sono una possibile causa scatenante dell’asma che colpisce l’8,4% dei bambini tra i 6 e i 7 anni, ma incidono anche sullo sviluppo cognitivo dei bambini.

