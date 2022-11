Terni, filmava le donne nei bagni di un supermercato. Denunciato 25enne

16 novembre 2022 a

A Terni, nel pomeriggio di lunedì 14 novembre, la squadra volante ha denunciato un 25enne inglese che, dopo essersi nascosto in uno dei bagni per le donne di un supermercato cittadino, filmava le clienti che si recavano alla toilette utilizzando il proprio telefono cellulare che faceva sporgere sotto la parete divisoria che divideva i due bagni. Erano state due donne, a distanza di pochi minuti una dall’altra, a segnalare l’accaduto al numero d’emergenza ed al personale della direzione del negozio. All’arrivo della polizia, l’uomo aveva negato ogni addebito ed oltraggiato gli agenti.

Una volta accompagnato in Questura, il suo smartphone era stato sottoposto a sequestro e l’uomo era stato denunciato per il reato di interferenze illecite nella vita privata e di oltraggio a pubblico ufficiale. Prima di essere rimandato a casa, gli era stata contestata anche la sanzione amministrativa prevista per l’ubriachezza molesta.

