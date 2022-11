Terni, maltrattamenti in famiglia: due mariti violenti arrestati in poche ore dalla polizia

16 novembre 2022 a

Due arresti in poche ore per maltrattamenti in famiglia si sono registrati a Terni nella giornata di venerdì 11 novembre 2022, ma la notizia - come ormai abitudine non diffusa dai canali istituzionali - si è appresa soltanto in sede delle rispettive udienze di convalida.

Il primo episodio è avvenuto nell'arco della mattinata e ha visto la polizia dover intervenire in strada San Clemente, tra Borgo Rivo e Piedimonte, Un uomo di 51 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento dopo aver aggredito la moglie, gravemente malata, motivo per cui gli sono state contestate aggravanti dall'autorità giudiziaria, la quale aveva appena sporto denuncia nei suoi confronti proprio per il reato di maltrattamenti. L'arresto da parte della polizia e la custodia cautelare in carcere sono state confermate dal giudice Barbara Di Giovannantonio.

Secondo quanto emerso, il 51enne avrebbe dato pesantemente in escandescenze dopo aver appreso della denuncia appena sporta dalla moglie che, fortunatamente, si era fatta accompagnare a casa da due persone amiche proprio per paura che potesse accadere quanto poi avvenuto, ovvero una reazione violenta del marito.

Sempre venerdì, ma in serata, un altro arresto è stato compiuto ancora dalla polizia ma nella zona di Città Giardino. Un 50enne ternano ha infranto il divieto di avvicinamento a moglie e figli che il giudice aveva emesso nei suoi confronti. L'uomo era infatti indagato per maltrattamenti in famiglia, con attivazione del "codice rosso" da parte dell’autorità giudiziaria.

L'arresto degli agenti della polizia è avvenuto in flagranza di reato perché il 50enne aveva raggiunto l’abitazione della madre dove era presente uno dei figli, dando peraltro in escandescenze, con ogni probabilità dopo aver abusato di alcol.

La violazione della misura in essere, unita alle intemperanze messe in atto, ha fatto scattare l'arresto e la detenzione in carcere disposta dalla procura, anche in questo caso da parte del gip Barbara Di Giovannantonio. L'uomo è difeso dall’avvocato Carlo Orsini,

