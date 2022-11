Terni: Pentima, 25 milioni di investimento in tre anni per rilanciare il polo universitario

Maria Luce Schillaci 16 novembre 2022 a

La riqualificazione di Pentima, a Terni, è realtà. Il polo universitario ternano sarà valorizzato, ci saranno aule nuove e più laboratori, sarà un vero e proprio campus. A confermarlo l’assessore regionale all’Università, Paola Agabiti, ascoltata in seconda commissione presieduta da Rita Pepegna.

I soldi ci sono: l’investimento, per il momento, vale 25 milioni, si parte nel 2023 con il primo stralcio dei lavori che andranno a ultimazione nel 2026. In totale per la riqualificazione architettonica e funzionale di Pentima occorrono complessivamente 50 milioni.

“È un progetto importante per rendere il polo di Terni realmente operativo e attrattivo – ha detto l’assessore -. Abbiamo iniziato il percorso nel 2021 da quando la Regione è tornata ad avere la piena disponibilità della struttura. È un percorso difficile perché occorre un investimento rilevante e perché lo stato di partenza è evidente a tutti. Ci siamo impegnati a fondo per reperire le risorse utilizzando anche i canali europei. È importante il finanziamento di 600 mila euro della Fondazione Carit per la progettazione”.

A Pentima il cantiere è già operativo per bar e mensa che saranno presto disponibili. Soddisfazione da parte dell’assessore comunale Cinzia Fabrizi: “Le interlocuzioni con la Regione vanno avanti dal 2020 ed è stato firmato il protocollo d’intesa. Il polo di Pentima fondamentale, con Ingegneria ed Economia e anche il rettore ha detto che c’è la volontà di rafforzare l’università a Terni con un dipartimento multidisciplinare. Dobbiamo partire da quello che serve all’università per fare una università di qualità. La Regione lavorerà sull’infrastruttura, il Comune sui servizi di supporto”.

Non sono mancate le puntualizzazioni della minoranza. Per Alessandro Gentiletti (Senso civico) l’investimento della Regione è “doveroso ma non sufficiente. Tante famiglie investono risorse e denaro per far studiare i propri figli in città e meritano rispetto e servizi di qualità. Ho rivendicato la necessità di un Its per il nostro territorio e uno sviluppo del polo universitario che lo proietti oltre la Regione. Del primo se ne parla anche nel masterplan presentato dall’assessore. Ho chiesto di fare presto perché Terni non può restare al palo”.

Per Michele Rossi, di Terni Civica, “l’eccezionale investimento non deve considerarsi un arrivo ma un punto di partenza. Fare di Terni una città universitaria comporta un investimento non solo economico ma anche di tipo culturale. L’investimento su Pentima vorrei che fosse un primo tassello di un progetto per fare veramente di Terni una città universitaria, che possa competere con altre realtà ed essere attrattiva per la formazione dei giovani”.

Critico il M5s che parla di “un investimento morto prima ancora di nascere con un progetto che vede l’Università totalmente scollegata dalla città, come un ghetto da nascondere piuttosto che un volano per il rilancio del centro storico sempre più abbandonato a se stesso”.

