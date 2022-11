Perugia, incendio all'interno di una camera della degenza dell'ospedale: intervengono i vigili del fuoco

Ale.Ant. 16 novembre 2022 a

Un incendio si è sprigionato nella notte all'interno di un reparto dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Dalle 23:40 due squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo presso il nosocomio per un principio di incendio all'interno del reparto di medicina interna vascolare, piano 0, blocco h.

Dalle prime notizie fornite dagli stessi vigili del fuoco sembra che il rogo sia localizzato all'interno di una delle camere della degenza. Incendio subito domato ma ha comunque generato molto fumo.

Le squadre sono al lavoro per mettere in sicurezza tutti i pazienti e il personale sanitario. Ignote al momento le cause.

