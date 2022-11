Perugia, incidente al passaggio a livello: treni cancellati e ritardi. Automobilista denunciato

15 novembre 2022 a

Ha cercato di oltrepassare le sbarre del passaggio a livello anche, se, stando a quanto accaduto, era evidentemente troppo tardi. E infatti, il mezzo è rimasto “incastrato” tra le sbarre. E ’successo ieri pomeriggio al passaggio a livello Volumni di Ponte San Giovanni.

L’incidente, il furgone è anche finito contro un muretto, ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria. Tutto si è fermato per circa due ore: come accade in questi casi infatti, la circolazione viene bloccata per consentire ovviamente, la rimozione del mezzo e per controllare che non vi siano altri problemi alla linea. L’incidente avvenuto ieri nel primo pomeriggio ha di fatto paralizzato Perugia: da Ponte San Giovanni infatti si sono create file lunghissime.

Non è andata meglio sui binari: due treni cancellati e per tutti gli altri treni, almeno sei coinvolti, si sono registrati ritardi da 20 minuti a due ore. Insomma un pomeriggio di passioni per pendolari e automobilisti. Sul posto, oltre ai tecnici di Rfi sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della polizia locale. L’uomo alla guida del furgoncino verrà denunciato per interruzione di pubblico servizio oltre a beccarsi una multa da tantissimi zeri.

