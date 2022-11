Perugia, "Non puoi vivere all'occidentale, ti sfregio con l'acido": marito a processo

Francesca Marruco 16 novembre 2022 a

“Ti sfregio con l'acido” le aveva detto diverse volte nella casa in cui vivevano come marito e moglie. L’aveva aggredita anche quando lei si era tinta i capelli, non andava bene. Non voleva farla vivere all’occidentale. Niente indipendenza economica. Non voleva nemmeno prendesse la cittadinanza. Ieri quel marito padrone, un 61enne di origine marocchina, che aveva sposato una donna di 25 anni più giovane di lui, è stato rinviato a giudizio dal gup di Perugia, Margherita Amodeo. Per l’uomo, difeso dall’avvocato Antonella Fortunato, il processo inizierà il 17 ottobre 2023. La donna si era invece costituita parte civile con l’avvocato Michele Maria Gambini. Secondo quanto emerso, era stato il figlio minorenne ad aver trovato una bottiglia di acido e svuotarla.

L'uomo era stato denunciato ad aprile dello scorso anno dalla moglie. In quella sede, la donna, data in sposa al coniuge alla tenera età di 13 anni, aveva raccontato degli ultimi quattro anni di inferno che lui le aveva fatto vivere. A partire dal 2017, quando lei si era tinta i capelli e lui l'aveva aggredita prendendola a calci e pugni scaraventandola sul letto, arrivando pure a sputarle in faccia. “Io ho cercato di difendermi come ho potuto – aveva raccontato - e alla fine era riuscita a sottrarmi alla furia di mio marito”. Poi, nel 2019 la donna aveva comunicato al marito di volersi separare e questo aveva innescato tutta un'altra serie di minacce. “Lui l'aveva preso come un affronto personale che lo giustificherebbe ad adottare ogni tipo di minacce, aggressioni e violenze”. Tra cui minacce pesantissime come “ti brucio”, “ti spezzo”, “ti meno”, “ti faccio mangiare la terra”.

L'uomo inoltre, in quel periodo, aveva iniziato a minacciarla con insistenza di “riportarla in Marocco”. “Lì avrei subìto gravi conseguenze” aveva denunciato la donna che aveva pure spiegato di non aver mai potuto prendere la cittadinanza italiana perché il coniuge glielo aveva negato. Non solo. Il 61enne voleva anche conoscere e controllare tutte le (poche) entrate economiche che la donna riusciva a guadagnare con il suo saltuario lavoro di collaboratrice domestica. In un'occasione l'aveva seguita e aggredita mentre lei era uscita a fare una passeggiata in campagna. Solo il provvidenziale intervento di un altro uomo - anch'esso di origine marocchina - aveva fatto desistere l'uomo.

