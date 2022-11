Perugia, prende il reddito di cittadinanza ma ha una barca e vince 100 mila euro: a processo

Fra. Mar. 16 novembre 2022 a

a

a

Una barca da diporto battente bandiera inglese e pure una vincita da 94 mila euro. Sono solo due delle “omesse dichiarazioni” che due persone, residenti in provincia di Perugia, hanno dimenticato di comunicare all’Inps, da cui invece percepivano il reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, scoperte in Umbria 11.380 famiglie di furbetti

E’ per questo motivo che i due, sono stati ieri rinviati a giudizio come aveva chiesto per loro il pubblico ministero, Gennaro Iannarone. In particolare, l’uomo, un 25enne italiano, è accusato di avere reso dichiarazioni false per avere il reddito di cittadinanza. Dichiarazioni false che l’altra imputata avrebbe aiutato a confezionare “formando la dichiarazione sostitutiva unica”. In particolare, oltre a non menzionare la barca di proprietà di un famigliare, non comparivano nemmeno due immobili che facevano capo a una società agricola familiare.

Reddito di cittadinanza: finanza recupera oltre 110 mila euro al mese

Assente nella dichiarazione pure un’attività di ristorazione e un’associazione culturale con una sede. Inoltre, secondo quanto ricostruito nel capo di imputazione, i due avrebbero anche omesso di comunicare l’avvenuta modifica per la situazione lavorativa di un’altra familiare. Le indagini della guardia di finanza avevano fatto emergere un ingiusto profitto di 6.915euro nel periodo in cui l’uomo aveva effettivamente percepito il reddito di cittadinanza. I due imputati sono assistiti dall’avvocato Francesco Cinque.

Reddito cittadinanza, solo 3 percettori su 100 lavorano per i Comuni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.